Gaetano D'Agostino, ex calciatore tra le altre di Roma e Udinese, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 per commentare il mercato della Roma, definendo la squadra di Mourinho una candidata allo scudo. "Il mio sogno è di veder vincere la Roma, ma la mentalità vincente dobbiamo farla nostra, dai giocatori ai tifosi. La Roma deve farsi rispettare in ogni campo e questo non significa vincere tutte le partite, ma giocare con la consapevolezza di potersi imporre. La Roma deve puntare a vincere lo Scudetto, non deve accontentarsi del quarto posto. Non vedo nessuna squadra più forte dei giallorossi".