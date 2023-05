Una volta passata in vantaggio dopo neanche 3', la Fiorentina avrebbe dovuto assumere un atteggiamento più prudente di quello tenuto durante tutta la finale di Coppa Italia, persa contro l'Inter 2-1 non senza rimpianti. E' il pensiero espresso da Gaetano D'Agostino, ex centrocampista dei gigliati, ai microfoni di Radio Firenzeviola: "A livello di palleggio ha fatto bene, infatti ha dominato a centrocampo. Secondo me dopo l'1-0 avrebbe dovuto aspettare di più l’Inter e ripartire in contropiede, invece è rimasta offensiva e questo l'ha portata a subire ai due gol".