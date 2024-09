La Curva Nord dell'Inter si è ritrovata al Baretto per la consueta riunione del giovedì, 8 giorni dopo l'omicidio di Antonio Totò Bellocco, il 36enne ucciso a coltellate da Andrea Beretto, il 49enne storico leader della Nord e capo del secondo anello da dopo la morte dello zio Vittorio Boiocchi.

Come riportato da Milano Today, a prendere parola è stato Renato Bosetti, il 53enne fondatore degli Old Fans. A quanto pare è lui al comando ora dell Nord. Con Daspo e precedenti alle spalle, Renatone si è candidato alle Regionali con CasaPound. Nel direttivo spazio a Marco Ferdico, volto noto della Nord e amico di Bellocco, oltre a vecchi fondatori di gruppi più defilati. A Monza verrà usata la nuova pezza "Curva Nord" e non verrà esposto alcun striscione legato all'omicidio. Testa al tifo e al campo.