Ieri, in occasione della finale di Coppa di Francia persa contro il Nantes, gli ultras del Nizza sono stati accompagnati a Parigi da una delegazione della Curva Nord Milano. Che quest'oggi, dalla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord', ha voluto ringraziare i gemellati transalpini per l'accoglienza: "La Curva Nord, attraverso la sua delegazione presente ieri a Parigi per la finale di Coppa di Francia (sfortunatamente persa dal Nizza) , vuole ringraziare la BSN e tutti i fratelli nizzardi per l’ospitalità ed è fiera di aver potuto accompagnarli in questo traguardo comunque importante. “Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta”. Ancora una volta fianco a fianco, Inter e Nizza Olé".