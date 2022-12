In campo nel secondo tempo di Gzira United-Inter, Denis Curatolo si è tolto la soddisfazione di esordire con la prima squadra nerazzurra, seppur in gara amichevole: "Sono felice, peccato non aver segnato - le parole del giovane attaccante della Primavera riportate da Inter.it -. Il mister (Inzaghi, ndr) mi ha già convocato diverse volte, dandomi fiducia. Ho avuto la tremarella, ma è bello giocare con i miei compagni perché danno molta carica. Stare al loro fianco è una grande emozione".