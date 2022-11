Archiviata la prima fase del campionato, la storica voce di Radio Rai Riccardo Cucchi offre la sua analisi di quanto offerto da questa Serie A sulla propria pagina ufficiale Facebook: "Finisce il primo campionato. Lo ha "comandato" il Napoli per gioco e risultati. La squadra più bella, più tecnica, più efficace. Il Milan è quella che ha retto meglio il confronto attestandosi otto punti più sotto. Rossoneri bravi e anche fortunati, come è apparso ieri contro un'ottima Fiorentina. La novità delle ultime giornate è il ritorno impetuoso della Juventus, ieri nettamente e meritatamente vittoriosa sulla Lazio. Miglior difesa del campionato, squadra di nuovo compatta e con ritrovata mentalità. Ho sempre invitato alla calma chi diceva che ormai la Juve era finita. Troppe volte ho raccontato le sue rimonte in 40 anni. La Lazio è quarta. Buon piazzamento, buon gioco. Manca un po' di cinismo quando serve. Ed è mancato, tanto, Immobile. L'Inter, dopo il Napoli, secondo me è la squadra tecnicamente più forte. Se fosse continua come lo è stata nelle ultime settimane tornerebbe più in alto. Atalanta un passo indietro rispetto alle stagioni passate, Roma dal potenziale più alto tecnico più alto della posizione in classifica. José Mourinho è un grande allenatore. Ma quando avrà finito i giocatori con cui prendersela dovrà anche spiegare perché non riesce a dare un'identità di gioco alla sua squadra. Udinese un po' in calo, ma ottima squadra. Tra queste si giocheranno i piazzamenti europei. Ma il secondo campionato inizierà a gennaio. E chissà cosa succederà".