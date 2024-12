"Sono convinto che l'Atalanta abbia tutti i numeri per competere fino alla fine per lo Scudetto. Molto dipenderà da quanto riusciranno a fare Inter e Napoli, che hanno maggiori possibilità di arrivare lì davanti. Se non c'è una squadra ammazza-campionato, l'Atalanta sarà lì a lottare", ha detto Riccardo Cucchi a TMW Radio, dove è intervenuto per parlare anche di Lazio-Inter, partita particolarmente sentita dallo storico radiocronista.

Lazio-Inter, che si aspetta? Quali i duelli decisivi?

"Rovella-Barella? Rovella si è preso la Lazio. Queste 16 giornate sono da incorniciare. Sta dimostrando temperamento, qualità, ma mi domando perché la Juve se lo sia lasciato scappare. Detto questo sarà un bel duello. Anche se la cosa più interessante di questa partita è che si affrontano due squadre che amano giocare in verticale. E poi ci sono due giocatori che potrebbero essere determinanti, ossia Dimarco e Tavares, entrambi capaci di spaccare la partita. Se non verranno limitati possono creare pericoli reali".