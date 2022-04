Intervistato da Milannews, il giornalista e radiocronista Riccardo Cucchi analizza così il momento vissuto da Milan e Inter a due giorni dal derby di Coppa Italia :"Ho visto un Inter che, secondo me, ha giocato con la testa contro un avversario difficile e che ha giocato una buona partita, soprattutto facendo riferimento alla differenza tecnica. L'Inter è stata molto attenta, concentrata e precisa; magari non bellissima, ma molto molto presente ed è un segnale positivo. Il Milan non gioca più con quelle fluidità e con quella scioltezza che aveva caratterizzato una parte di questa stagione, ma ho visto grande grinta e grande volontà, con la mentalità di sfruttare ogni singola occasione e di non lasciare niente al caso; magari la squadra non convince pienamente sul piano di gioco, ma sta tentando il tutto per tutto per restare lì. Tra l'altro, credo che il dato dei 7 clean sheet consecutivi sia importantissimo: in Italia soprattutto le squadre che non prendono gol sono quelle che poi raggiungono i risultati".