Intervistato dal sito JuventusNews24, l'ex voce storica di 'Tutto il Calcio Minuto per Minuto' Riccardo Cucchi ha espresso la sua opinione sul futuro di Paulo Dybala: "Io lo amo molto. Essendo innamorato del calcio non posso non amare un giocatore di qualità come lui. Secondo me si sono commessi molti errori da parte dello staff manageriale di Dybala che della Juventus: il punto di rottura è stato l’ingaggio. Io credo che la richiesta troppo alta di Dybala e il fatto che si sia tirata la corda troppo a lungo fino a spezzarla è stato un errore sia di Dybala e dei suo manager che della Juventus. Dybala ha dimostrato di essere molto attaccato alla squadra bianconera. Le lacrime dell’ultima allo Stadium erano assolutamente sincere. Lui avrebbe voluto continuare a giocare alla Juventus e allora, secondo me, bisognava lavorare sull’ingaggio: se avesse voluto rimanere davvero alla Juve, avrebbe potuto abbassare le sue pretese. E’ un peccato. Ne beneficerà la squadra che lo acquisterà. Sembra che la prospettiva sia che vada all’Inter. Non potrà che fare bene nella squadra di Simone Inzaghi".