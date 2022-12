Julio Cruz, ai microfoni di ESPN Argentina, ha espresso le proprie convinzioni sul reparto offensivo dell'Albiceleste in ottica Mondiale: "L'ho sempre detto e continuo a crederlo: la via dell'attaccante passa interamente dal gol. Quindi mi auguro che l'Argentina possa capitalizzare dal punto di vista offensivo. Lautaro all'Inter sta avendo un gran presente, Alvarez ha colto l'opportunità offertagli da Scaloni. L'importante è l'economia del gruppo dell'Albiceleste, non chi viene scelto come terminale avanzato. Chi viene chiamato in causa deve farsi trovare pronto per poter competere in Qatar".