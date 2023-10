Ospite ai microfoni di Inter TV per il prepartita di Inter-Benfica, l'ex attaccante Julio Cruz ha presentato così il match: "Questo stadio mi riporta alla mente tantissime emozioni, sono felice come calciatore di avere l'affetto di tutti questi tifosi. Molto bello vedere anche Lautaro capitano. Noi argentini in passato abbiamo fatto il nostro lavoro e la gente lo ha capito".

Ancora sul match di stasera: "L'Inter non ha vinto la Champions, ma è arrivata in finale, ha fatto un bellissimo percorso e ha tutto per tornare a lottare. Di fronte però hanno un Benfica in forma. Anche Thuram e Lautaro però stanno molto bene, mi ha stupito vedere il francese subito così forte. Su Lautaro invece non sono sorpreso, è sempre stato fortissimo e in Argentina sapevamo che sarebbe diventato quello che sta diventando".