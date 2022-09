La nazionale croata è riuscita ad andare oltre lo choc del precoce infortunio occorso a Marcelo Brozovic contro l'Austria conquistando il pass per le final 4 di Nations League. "Siamo entrati molto bene in partita andando in vantaggio, ma gli avversari hanno pareggiato subito e ci è capitato l'infortunio di Brozović, che ci ha sconvolto molto - ha ammesso Luka Modric dopo il 3-1 di Vienna -. Loro sono stati molto meglio verso la fine del tempo, hanno avuto due ottime occasioni che, grazie a Dio, non sono riusciti a concretizzare. Nella ripresa ci siamo consolidati, abbiamo giocato una partita fenomenale e vinto meritatamente".