In campo come titolare nella semifinale di Nations League vinta dalla Croazia contro l'Olanda mercoledì scorso, oggi Luka Ivanusec, esterno della Dinamo Zagabria, ha raccontato in conferenza stampa l'emozione di condividere il campo con tanti campioni: "E' stato bello, si può sempre essere migliorare, ma è molto più facile giocare quando hai un grande centrocampo composto da giocatori come Modrić, Kovačić e Brozović. Con loro impari molto, è bello giocare con loro. La nostra fascia sinistra mi pare abbia funzionato bene, io e Ivan (Perišić, ndr) abbiamo parlato durante la partita, abbiamo avuto una buona comunicazione".