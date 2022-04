Dopo la vittoria in rimonta ottenuta contro la Bulgaria, il Ct della Croazia Zlatko Dalic si è detto contento per la prova dei giovani schierati quest'oggi a Doha, a partire da Lovro Majer, centrocampista del Rennes: "Abbiamo un gruppo di giovani giocatori in arrivo. È la loro fortuna, soprattutto quella di Majer, poter giocare con Modrić, Perišić, Kovačić, e imparare da loro. Sta facendo davvero una grande stagione a Rennes, gioca bene, fa assist e segna. Si è imposto, ma la sua sfortuna è che a centrocampo c'è una concorrenza molto forte e dovrà aspettare la sua occasione, proprio come Mario Pašalić. Tuttavia, da un momento all'altro, possono arrivare loro due al posto di Modric e Kovacic".