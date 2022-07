Dopo l'ufficializzazione del suo arrivo in grigiorosso, Ionut Radu rilascia le sue prime parole da neo giocatore della Cremonese per i canali ufficiali del club lombardo: "Arrivo con grande spirito di sacrificio e voglia di fare, come la stessa società che è arrivata in Serie A dopo 26 anni. Sono molto contento, sarà una grande annata. Saluto tutti i tifosi, un abbraccio e forza Cremo".