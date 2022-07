La trattativa per portare Ionut Radu alla Cremonese è in dirittura d'arrivo. La conferma ufficiale arriva dal ds Simone Giacchetta , intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la nuova stagione ormai alle porte: "Sì, abbiamo l’accordo con il ragazzo e con l’Inter, deve definire le ultime cose con la società ma credo che a breve potremmo vedere anche lui al Centro Sportivo", le parole del dirigente.

Ci sono stati passi in avanti per Calafiori e Agoumé?

"Non ci sono novità, sono due giovani che apprezziamo noi e molti altri, vedremo se ci saranno evoluzioni".

Come dice Pantaleo Corvino, nel calcio è fondamentale non sbagliare portiere e attaccante. Radu è in arrivo, in avanti cosa farete?

"Per restare in Serie A bisogna sbagliare il meno possibile. Gli attaccanti fanno un mercato a parte, ce ne sono pochi in generale e sono merce rara. Dovremo vedere bene quali sono le opportunità che il mercato ci offre. La Cremonese in Serie A è una piazza importante, ma ci sono giocatori che ambiscono a qualcosa di più ambizioso. Dobbiamo cercare il profilo giusto che venga qui con grande ambizione"