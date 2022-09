Metà belga, metà nigeriano, Cyriel Dessers, arrivato in Italia da poche settimane, nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport risponde anche in merito ai calciatori belga e olandesi del campionato italiano, parlando anche di Big Rom. "Ho affrontato molti di loro. De Ketelaere ha già fatto intravedere le sue qualità, lo stesso Vranckx ha tante potenzialità, su Lukaku cosa si può dire di più. È bello trovare facce amiche ma ancora di più batterli come avversari".