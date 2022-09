Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo. S'è tornato anche indietro per evidenziare quel che è accaduto a San Siro contro l'Inter: "Manca qualcosa, ma a Milano abbiamo fatto 22 cross e penso che sia il numero più alto per una squadra di Serie A in una singola gara, quindi abbiamo uno sviluppo. È logico che qualcosa voluto a maggior tempi di conoscenza e situazioni di gioco ci porterà ad avere situazioni pulite".