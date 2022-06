Dopo la presentazione ufficiale come nuovo tecnico, Massimiliano Alvini attende ora i rinforzi coi quali costruire la sua Cremonese nella stagione del debutto in Serie A dell'ex tecnico del Perugia. Che dall'Umbria potrebbe vedere arrivare in grigiorosso alcuni dei suoi pretoriani, come riporta Il Giorno: dal centrocampista Christian Kouan al portiere Leandro Chichizola, diversi giocatori potrebbero approdare alla sua corte lombarda. Ma per il ruolo di numero uno rimane calda la pista che porta a Ionut Radu, estremo difensore dell'Inter, che nella città del Torrazzo potrebbe trovare quella titolarità che il suo agente Oscar Damiani ha auspicato quest'oggi possa appartenergli in futuro anche in nerazzurro.