Dopo Ionut Radu, atteso dalla stagione del riscatto, la Cremonese potrebbe accogliere tra le sue fila un altro interista, Lucien Agoume, centrocampista classe 2002 reduce dal prestito in Francia al Brest. Un arrivo solo probabile, per ora, uno di quelli che potrebbero far felice Massimo Alvini, tecnico dei grigiorossi: "I giocatori che arriveranno daranno tutto per raggiungere il nostro obiettivo, noi li alleniamo per renderli migliori", ha spiegato a Sky Sport.