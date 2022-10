L'Inter offre anche il dettaglio dei crediti vantati nei confronti di società italiane ed estere legati alla compravendita dei calciatori nel suo bilancio per il 2021-2022 approvato oggi, suddividendoli tra club italiani ed esteri. Fornendo in primo luogo la precisazione legata al fatto che "i crediti verso società calcistiche nazionali sono da considerare unitamente ai debiti verso società calcistiche nazionali iscritti nel passivo nella voce “Debiti verso enti settore specifico” in quanto le voci sono regolate per il loro ammontare netto tramite la stanza di compensazione della Lega Nazionale Professionisti. I crediti con data di incasso oltre 12 mesi dalla data di riferimento del presente bilancio consolidato sono stati iscritti al 30 giugno 2022 al netto di un effetto di attualizzazione pari a Euro 646 migliaia".