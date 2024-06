Roberto Cravero, ex giocatore del Torino oggi commentatore televisivo, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, parlando così dell'Italia dopo l'esordio all'Europeo: "Se mi è piaciuta? Sì, molto. La reazione dopo il gol subito e la qualità nel gioco sono state interessanti".

Dimarco ha fatto un errore non da lui.

"Si tratta di un errore che non c’entra niente con il pallone: ha sbagliato con le mani, è capitato. Dimarco, oggi, è tra i tre più forti in circolazione nel suo

ruolo".

Confermerebbe la coppia Calafiori-Bastoni?

"Hanno fatto bene contro l’Albania e Spalletti ha indicato una strada ben precisa: li ha scelti per merito, non vedo perché si debba cambiare".

Bastoni può ricordare Chiellini?

"Bastoni ha più eleganza palla al piede, Chiellini aveva più ferocia nella marcatura, ma il paragone regge".