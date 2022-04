L'economista Carlo Cottarelli, consulente del Governo Draghi ma anche grande tifoso dell’Inter, ha presentato il big match tra i nerazzurri e la Juventus all’Allianz Stadium: “Sfida decisiva in chiave Scudetto? A mio avviso sì. Entrambe le squadre - dice ai microfoni di PoliticaNews.it, come riporta TuttoJuve - devono riprendersi in una stagione concretamente travagliata".

La Juve è ancora in corsa per il tricolore?

"In questo momento, non solo la Juve, ma anche Milan, Napoli e Inter hanno le stesse possibilità di vincere lo scudetto".

Come vedrebbe Dybala all'Inter?

"A me piace. Fossi nell'Inter lo prenderei. E' il classico giocatore che ti può fare la differenza da un momento all'altro".