Cosa manca al Milan per avvicinarsi a questa Inter? Parole e opinioni di Alessandro Costacurta, intervistato da SportMediaset: "Il Milan è arrivato secondo, non vorrei che fosse dimenticato quest'aspetto difronte a squadre che sulla carta erano più forti. Però per riuscire ad avvicinarsi a quest'Inter, ma soprattutto ad un panorama europeo a cui i tifosi del Milan sono abituati, devono puntare secondo me anche su qualche difensore forte. L'anno i difensori del Milan non sono stati bravi, soprattutto quelli centrali".