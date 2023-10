La vittoria dell'Inter sul Benfica porta la firma di Marcus Thuram. Analizzando l'impatto del francese in Serie A, Alessandro Costacurta spende parole al miele per il nuovo 9 nerazzurro: "Sono sorpreso da come questo ragazzo si sia facilmente ambientato - ammette l'ex difensore del Milan dagli studi di Sky Sport -. Immaginavo che per fisicità sarebbe stato subito determinante nel nostro campionato, ma non mi aspettavo questo impatto anche in Europa".