Clamorosoa rimonta Juve per lo scudetto? L'idea di Alessandro Costacurta è chiara: "Sinceramente no. Anche con l'Inter ha sofferto tanto e le critiche alla squadra di Inzaghi sono state eccessive visto cosa ha dimostrato. Sicuramente i bianconeri, con quel successo, hanno ritrovato fiducia e, in certe situazioni, meglio ritrovare la fiducia che il gioco", ha detto l'ex difensore del Milan a SkySport24. "L'Inter poteva andare sul 2-0, poi la Juve ha gente esperta che se sbagli ti punisce".