Inter vittoriosa nel primo round degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Anche Alessandro Costacurta ha espresso la propria convinzione, analizzando la prestazione dei nerazzurri su Sky Sport: "L'Inter ha meritato la vittoria. Ha tirato tante volte verso la porta, Sommer non ha fatto una parata. Peccato, poteva essere una vittoria più ampia. Rimorso per qualche azione. L’Inter ha fatto più che una bella partita, mettere in difficoltà così l’Atletico Madrid non è facile. Ammiro la capacità di risistemarsi dopo aver perso palla", ha concluso.