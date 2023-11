All'Inter il pareggio ottenuto ieri contro la Juventus va più che bene. Questa è l'opinione espressa ai microfoni di Radio Serie A con RDS da Serse Cosmi: "Prima di ogni big match sento che nessuno firmerebbe per il pareggio, ma sono sicuro che all’Inter ieri sia andata bene pareggiare. L'Inter sa di essere più forte ed è ancora prima in classifica. È stata in partita in maniera logica. Tutto ha un senso e la razionalità ti porta a leggere certe partite. Prima della partita poteva andare male a tutti e due, dopo il pareggio va bene a tutte e due".

L'ex tecnico del Perugia ha aggiunto: "La Juventus nel primo tempo non mi è dispiaciuta, ha trovato il gol con il miglior Dusan Vlahovic stagionale, poi è stato salutare per l’Inter trovare subito il pareggio facendo un gran gol in contropiede. Non tutte le squadre hanno la qualità dell’Inter nell’uscire in questo modo dall’aggressione alta. Poi guardate il movimento di Lautaro Martinez, non c’è niente da fare. Gli attaccanti veri fanno questi movimenti. È lui che decide il movimento, anche senza palla. Il difensore non può farci niente e quindi non è colpa di Gatti in marcatura. Lautaro Martinez è un fenomeno".