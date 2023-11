Serse Cosmi è intervenuto su Radio Tv Serie A con una riflessione su Juventus-Inter. "Una gara che conta per entrambe, forse l'Inter ha più certezze negli ultimi due anni e vive la situazione con un pizzico di fiducia in più - dice Cosmi - La Juventus potrebbe tornare veramente a competere per il campionato e forse per questo conta più per i bianconeri. Mi risparmierei il balletto del "sei favorito tu che non hai le coppe" o "tu che sei più forte". Tutte e due sanno di poter vincere il campionato".

Secondo Cosmi, "non c'è nessuna delle due squadre che non creda di poter vincere partita e scudetto".