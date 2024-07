A margine del forum “Lo sport fa viaggiare” di Cervia, l’ex tecnico ed attuale commentatore di Radio Serie A, Serse Cosmi, ha stilato la griglia di partenza per il prossimo campionato alle porte: "Dire che l'Inter parte favorita significa esattamente stare in linea con quanto visto l'anno scorso, dire che il Napoli non ripeterà l'ultimo campionato è altrettanto semplice. Molto probabilmente Juve e Milan potrebbero avvicinarsi ai nerazzurri, e magari l'Atalanta prendere più coscienza dopo la vittoria in Europa League. Il Bologna? Vincenzo Italiano ha dimostrato molto coraggio, perché si possono avere delle remore a sostituire un tecnico come Thiago Motta. Bologna però è una piazza molto più matura delle altre, sono andati via l'allenatore e i due giocatori più forti. Le attese sono in linea con la maturità di una città", le sue parole a TeleRomagna.