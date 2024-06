E' durata appena un tempo Albania-Croazia per Marcelo Brozovic, autore di una prestazione non all'altezza che ha costretto il suo ct, Zlatko Dalic, a sostituirlo con Mario Pasalic all'intervallo. Una situazione quasi fisiologica dopo la decisione presa la scorsa estate dl centrocampista di lasciare l'Inter per svernare all'Al Nassr: "Brozovic ha perso qualcosa come gli altri che si sono trasferiti in Arabia Saudita - le parole dell'ex allenatore a Rai Sport -. E' relativamente giovane, ma è inevitabile faccia fatica perché in quel campionato viene a mancare l'aspetto agonistico che c'è un Europa".