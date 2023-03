Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce, ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb i rumors circa un possibile ritorno in Italia di Antonio Conte. "Lui è un leccese come me, chi ha letto il suo libro sa che sono stato il primo dirigente a volerlo tesserare e l'ultimo a proporgli l'ultimo contratto dopo la Juventus da giocatore - le sue parole -. Antonio è un allenatore sui generis, che è una risorsa straordinaria per il nostro calcio per ciò che ha dato come calciatore e poi come allenatore. E' straordinario, mette tutto per arrivare ai risultati col suo metodo.