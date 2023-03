La Serie A si ferma per lasciare spazio all’Italia che sarà impegnata, in settimana, nelle qualificazioni europee con Inghilterra e Malta. La lotta per la zona Champions però si fa sempre più serrata con cinque squadre in lotta per tre posti. Gli esperti Sisal ritengono Inter e Lazio avanti a Milan, Roma e Atalanta per centrare la qualificazione alla più importante delle competizioni europee. I nerazzurri di Simone Inzaghi, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro gare in campionato che li hanno fatti scendere al terzo posto, sono ancora avanti a tutti vista la quota di 1,33. Vola invece la Lazio, offerta a 1,40 per arrivare tra le prime quattro: i ragazzi di Maurizio Sarri sono adesso secondi in classifica grazie ai 13 punti conquistati, sui 15 disponibili, nelle ultime cinque uscite in Serie A.