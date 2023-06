L'emittente brasiliana TNT Sports ha raggiunto anche Joaquin Correa in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Queste le sensazioni del Tucu: "Quanto possiamo fare male al City? Credo che la nostra linea offensiva sia molto buona, come il centrocampo; abbiamo visto durante tutto l'anno come siamo capaci di lavorare insieme. L'attacco migliore è quello fatto insieme, dobbiamo provare a far male al Manchester City con le nostre armi".

I tanti argentini che hanno fatto la storia dell'Inter sono un'ispirazione?

"Chiaro, essendo io argentino e con tutto quello che hanno fatto qui i miei connazionali, penso sia una bella cosa poterlo ripetere ed entrare nella storia. Daremo il massimo e poi vedremo come andrà".

Qual è il finale perfetto per te?

"Tornare a Milano con la Coppa. Sarebbe il massimo".