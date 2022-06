"Herrera era una sorta di Mourinho moderno, solo che all'Inter era un altro tecnico, a Roma abbiamo avuto un allenatore diverso anche perché la società non poteva mettere a disposizione molti fondi". Lo ha raccontato Franco Cordova, ex centrocampista giallorosso, in un'untervista concessa ai microfoni di Centro Suono Sport. "È venuto alla Roma senza ambizioni - ha ricordato sul Mago della Grande Inter -, quando finivamo decimi in classifica era un trionfo".