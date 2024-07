È polemica sul calendario della Coppa Italia, diffuso nei giorni scorsi dalla Lega Serie A e che prevede la disputata delle partite di andata dei quarti di finale nei giorni che vanno dal 4 al 6 febbraio 2025. Una scelta non felicissima per molti, considerato che dal 4 inizierà il Festival di Sanremo 2025, il prossimo anno condotto da Carlo Conti e tradizionalmente per distacco la manifestazione televisiva più seguita in Italia.

A sollevare il tema, attraverso i suoi canali social, l'ad della RAI, Roberto Sergio: “Incredibile, calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75 edizione del Festival di Sanremo 2025 dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?”. Ha scritto il massimo dirigente dell'emittente radiotelevisiva di Stato

La Coppa Italia, ricordiamo, sarà trasmessa dalle reti Mediaset. Negli ultimi anni, l'emittente privata ha evitato la contro programmazione rispetto alla kermesse canora, ma inevitabilmente la Coppa Italia rappresenterebbe una rottura di una sorta di "patto di non belligeranza" in termini di audience. A meno di un (improbabile allo stato attuale) passo indietro da parte della Lega, organizzatrice della coppa nazionale.