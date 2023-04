Primo round di semifinale di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina a tinte viola quello andato in scena questa sera allo Zini, dove la squadra di Italiano si impone per 2-0. A sottoscrivere il tabellino sono Cabral, che apre le marcature nel primo tempo su assist di Biraghi, e Nico Gonzales che dal dischetto mette in rete il raddoppio per la squadra ospite, ponendo la strada verso Roma in discesa.