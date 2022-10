Si completa il quadro degli ottavi di Coppa Italia, con il Bologna che batte il Cagliari e conquista il pass per il turno successivo. Decisivo per la squadra di Thiago Motta l’autogol di Obert che al 69esimo di testa colpisce male il pallone nel tentativo di sventare il pericolo dopo un traversone da corner e inchioda Aresti. Finisce 1-0 al Dall’Ara: Cagliari out, emiliani agli ottavi contro la Lazio.