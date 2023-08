Fine settimana all'insegna delle partite del turno preliminare di Coppa Italia, una delle quali relativa al ramo del tabellone che designerà l'avversaria dell'Inter negli ottavi di finale. All'Orogel Stadium di Cesena, la formazione romagnola ha superato la Virtus Entella per 6-5 ai calci di rigore dopo che i 120 minuti si erano chiusi sul 2-2, con gol di Cristian Shpendi e Andrea Ciofi per i bianconeri e doppietta di Lorenzo Meazzi per i liguri. Nel primo turno, la squadra di William Viali affronterà il Bologna in un derby molto sentito.