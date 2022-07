"Esprimiamo grande soddisfazione per il prosieguo di questo viaggio con Trenitalia, un’eccellenza italiana impegnata ogni giorno nel trasporto veloce di milioni di persone in tutto il Paese – ha dichiarato Lorenzo Casini, Presidente di Lega Serie A -. Proprio come accade quotidianamente nei collegamenti tra luoghi e persone, la Coppa Italia Frecciarossa unirà idealmente l’Italia attraverso una competizione che siamo certi regalerà, anche quest’anno, grandi emozioni a tutti i tifosi".

"La scorsa edizione della Coppa Italia Frecciarossa – ha evidenziato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia – è stata ricca di emozioni e abbiamo deciso di proseguire questo percorso con la Lega Serie A. Essere a fianco, ancora una volta, della Coppa Italia, conferma l’impegno di Trenitalia a supporto dello sport e della cultura in un momento in cui gli eventi sportivi e culturali sono ripresi a pieno ritmo, così come gli spostamenti in treno".

"La strategia di riposizionamento della Coppa Italia, iniziata un anno fa con un nuovo format sportivo e un nuovo broadcaster domestico come Mediaset, ha generato ascolti crescenti grazie a partite sempre più combattute – il commento dell’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo - Il rinnovo con Frecciarossa conferma da un lato la crescita di valore della competizione e dall’altro il grande apprezzamento di un “campione nazionale” come Frecciarossa. Grazie alla collaborazione con Trenitalia riusciremo a offrire nuovi servizi ai tifosi di tutte le squadre partecipanti permettendo di raggiungere, con promozioni dedicate, le città in cui si disputano le partite".

"Frecciarossa è simbolo di italianità, velocità ed eccellenza – ha commentato Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia – e non può che affiancare i più importanti eventi sportivi come la Coppa Italia. Una competizione che raccoglie da Nord a Sud le squadre del Paese, così come noi, con i nostri collegamenti, uniamo le grandi città e raggiungiamo in questa estate centinaia di località anche lontane dai maggiori flussi ma ad alta attrattività turistica, culturale e paesaggistica".