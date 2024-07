Oltre al timetable delle partite di Serie A, è stato reso noto anche il calendario dell'edizione 2024-2025 della Coppa Italia. Il via sarà il prossimo 4 agosto col turno preliminare, mentre il 4 dicembre scatteranno gli ottavi di finale, fase nella quale entrerà in scena l'Inter di Simone Inzaghi. La finale è in programma il 14 maggio 2025 a Roma. Questo il calendario completo:

Turno Preliminare

Domenica 04/08/2024

Trentaduesimi

Domenica 11/08/2024

Sedicesimi

Mercoledì 25/09/2024

Ottavi di finale

Mercoledì 04/12/2024

Mercoledì 18/12/2024

Quarti di finale

Mercoledì 05/02/2025

Mercoledì 26/02/2025

Semifinali (andata)

mercoledì 02/04/2025

Semifinali (ritorno)

Mercoledì 23/04/2025

Finale

Mercoledì 14/05/2025