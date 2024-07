Sei presenze su sei per Lautaro Martinez in questa Copa America, conclusa nella scorsa notte e finita con il bis dell'Argentina che batte anche la Colombia proprio grazie al capitano dell'Inter e si conferma campione d'America, riportando la Coppa per le strade di Buenos Aires. Il Toro con il gol della vittoria di ieri sera ha sottoscritto il quinto gol della competizione, suggellando il primo posto della classifica marcatori che gli vale la Scarpa d'Oro. Nessuno, in questa Coppa America di USA 2024, ha fatto meglio del diez nerazzurro, a +2 reti dal venezuelano Salomón Rondón, secondo in classifica e dai vari Vinicius Junior, Julian Alvarez e della stessa Pulga, fermo solo a uno score.