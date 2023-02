Dopo l'intervento alla cistifellea, annunciato questa mattina, Antonio Conte ringrazia tutti coloro che lo hanno circondato d'affetto e supporto in queste ore: "Grazie per i vostri amorevoli messaggi, il mio intervento è andato bene e mi sento già meglio. Adesso è il tempo di recuperare, non vedo l’ora di tornare in campo con la squadra" si legge in una storia Instagram postata dall'ex tecnico dell'Inter, oggi alla guida degli Spurs.