Attraverso i propri canali ufficiali, la FIGC ha reso noti i provvedimenti adottati nel Consiglio Federale di oggi. Il presidente Gabriele Gravina ha annunciato di aver condiviso con i presidenti delle Leghe professionistiche un percorso di selezione e formazione per due gruppi di calciatori di interesse nazionale, che il ct Roberto Mancini inizierà a valutare già tra il 24 e il 26 maggio, prima del raduno in vista della ‘Finalissima’ di Wembley con l’Argentina e delle gare di Nations League. “Questa sessione – ha dichiarato Gravina - è la prima di un percorso che la FIGC ha deciso di avviare con l’obiettivo di agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale A e ampliare la base dei calciatori selezionabili. Ringrazio le Leghe e i Club per la collaborazione".

Questa la sintesi dei vari argomenti trattati:

Il presidente Gravina ha introdotto il punto all’ordine del giorno presentando la bozza delle norme programmatiche sulle Licenze Nazionali per le stagioni successive alla 22/23, sull’aggiornamento del sistema dei controlli per i club professionistici e sull’adeguamento delle regole adottate dalla UEFA in tema di equilibrio e sostenibilità finanziaria. La materia verrà posta in discussione alla prossima riunione del Consiglio Federale a seguito di una serie di riunioni tecniche che la FIGC organizzerà nei prossimi giorni.

Tesseramento calciatori extracomunitari in ambito professionistico stagione sportiva 2022/23

Il Consiglio ha approvato il provvedimento che ricalca nel merito la disciplina delle precedenti stagioni sportive.

Termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2022/23

Il Consiglio ha votato all’unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo le date della campagna trasferimenti da venerdì 1 luglio a giovedì 1 settembre 2022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale.