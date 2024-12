Oscar Damiani include anche Jonathan David, accostato in maniera insistente a Juve e Inter negli ultimi mesi, tra i consigli per gli acquisti a parametro da non farsi scappare: "È un ottimo calciatore, forte, fisico, tecnico: chi lo prende fa un affare", ha spiegato l'agente a Sportitalia.it.

Per la cronaca, l'ipotesi di approdo nella Milano nerazzurra dell'attaccante del Lille ora non è così calda per due motivi: il costo tra stipendio e commissione che dovrebbe sostenere il club e in secondo luogo il fatto che il giocatore ha capito che non partirebbe titolare nelle gerarchie dell'attacco di Simone Inzaghi.