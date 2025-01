Paolo Condò, all'interno del programma di Sky Sport 'Calciomercato l'Originale', ha espresso alcune convinzioni valutativa su Davide Frattesi: "Se fossi al suo posto, io mi sentirei un titolare. Resterei all’Inter, anche sulla base di una considerazione. Fin dall’inizio della stagione, infatti, Inzaghi ha impostato un lavoro specifico in termini di rotazioni. In tal senso, il centrocampista italiano potrebbe pensare di restare fino alla fine della stagione, in nerazzurro, avendo la possibilità di giocarsi le proprie carte", ha concluso.