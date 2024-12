Paolo Condò riassume oggi su La Repubblica tutti i motivi per cui il Napoli è da considerarsi come una reale contender per lo scudetto. "Da qui alla fine del girone d’andata il Napoli affronterà due sole squadre dell’alta classifica, la Lazio in casa domenica e la Fiorentina in trasferta all’inizio di gennaio. Rispetto alle sue rivali non dovrà sobbarcarsi il viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa, che non è pesante in sé quanto nella fatica di dover poi recuperare il match di campionato (e Milan e Inter ne avranno due)".

"Si è ricordato spesso - scrive ancora Condò parlando di Conte - il suo record nelle stagioni prive di impegni europei, dal primo titolo con la Juve a quello con il Chelsea, allo scudetto con l’Inter giunto dopo un’eliminazione perfino umiliante da tutte le coppe. Ma quel ko gli sgombrò la primavera da altri assilli, e nelle 28 giornate restanti Conte diede 14 punti a Juve e Napoli e 17 al Milan. L’ultima considerazione che áncora il Napoli a una fortissima candidatura scudetto è il suo organico europeo anche in assenza d’Europa: la grande affermazione di McTominay è il dato saliente di questo primo tratto, ma dietro allo scozzese si stanno imponendo altri acquisti pesanti come Buongiorno (Kim sostituito un anno dopo) e, per lo spazio che riesce a ritagliarsi, Neres".