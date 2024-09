Curiosamente, la sesta giornata di Serie A è stata finora contraddistinta da un minimo comun denominatore per le tre grandi big del Nord: la vittoria con tre gol realizzati. Un dato che Paolo Condò commenta così: "Per la prima volta hanno vinto contemporaneamente Milan, Inter e Juve. L'estate sta finendo? - la domanda retorica del giornalista nello studio di Sky Sport - Ora la squadre forti cominciano a essere più rodate".

A proposito del 3-2 nerazzurro sul campo dell'udinese, Condò commentato così i due gol segnati dal man of the match Lautaro Martinez: "Ha segnato il 2-1 con una ribattuta abbastanza casuale dopo averne sbagliato uno facile. Il secondo, invece, è bellissimo, un gol da grande centravanti. In mezzo a tre avversari, si è aggiustato la palla dopo un calcolo matematico".