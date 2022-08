Paolo Condò, giornalista, nel corso di ‘Sky Calciomercato - L’Originale’ ha detto la sua sul mercato condotto fin qui dall’Inter: “Io capisco il momento di Inzaghi. Il primo anno c’è la gratitudine per la chiamata e la voglia di dimostrare la bravura, adesso è chiaro che alcune cose che si sono dette sul fatto che l’Inter era la favorita e che Conte avrebbe vinto gli abbiano dato fastidio. Lui sa che è al secondo anno e che deve vincere, è una stagione chiave. L’Inter è una squadra molto forte, è più forte dell’anno scorso con Lukaku. L’Inter ha comprato prima del ritiro, ha fatto una grande cosa. Quindi non è vero che l’Inter non compra, l’Inter ha comprato per tempo. C'è stata la suggestione di Bremer e Dybala che sono stati molto vicini all'Inter, ma non sono arrivati perché non è uscito nessuno".