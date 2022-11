Paolo Condò individua la chiave di volta della sfida tra Juventus e Inter dagli studi di Sky Sport: "L'Inter sta bene, la Juve è in crescita. Vorrei sapere quanto giocherà Federico Chiesa, un totem per questa Juve, uno che in 20 minuti ha portato la squadra a sfiorare il pareggio contro il PSG. Se gioca un tempo, la Juve sarà competitiva; se gioca meno credo prevarrà la forza dell'Inter".